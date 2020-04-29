В Ярославле прокуратура требует отремонтировать Мурманский проезд

29 Апр 2020 2020-04-29T09:45:36+03:00

В асфальте выбоины, просадки и проломы Фото: Прокуратура Ярославской области

На дороге выбоины и проломы

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Дзержинского района требует от мэрии города отремонтировать Мурманский проезд. Проведенная проверка показал, что дорога находится в крайне неудовлетворительно состоянии, в асфальте выбоины, просадки, проломы, колеи и другие повреждения.

- Выявленные нарушения создают опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, а также могут повлечь за собой повреждение их имущества, - комментирует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Ведомство направило в суд исковое заявление. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU