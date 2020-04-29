В Ярославле прокуратура требует отремонтировать Мурманский проезд
На дороге выбоины и проломы
В асфальте выбоины, просадки и проломыФото: Прокуратура Ярославской области
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Прокуратура Дзержинского района требует от мэрии города отремонтировать Мурманский проезд. Проведенная проверка показал, что дорога находится в крайне неудовлетворительно состоянии, в асфальте выбоины, просадки, проломы, колеи и другие повреждения.
- Выявленные нарушения создают опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, а также могут повлечь за собой повреждение их имущества, - комментирует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Ведомство направило в суд исковое заявление. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU