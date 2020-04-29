В Ярославле отремонтируют заезд на Октябрьский мост

29 Апр 2020 2020-04-29T09:44:10+03:00

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Очередным ремонтом Октябрьского моста в Ярославле займется АО "Ярдормост". Компания уже приступила к работе в Дзержинском, Заволжском, Ленинском, Кировском и Фрунзенском районах города. По контракту она должна провести точечный ямочный ремонт на 16 объектах, ремонт картами запланирован на Ленинградском проспекте у ТРК "Альтаир", Московском проспекте и на важном для всех ярославцев транспортном узле - Октябрьском мосту.

— Там будет выполнен карточный ремонт с применением асфальта типа ЩМА. Для работы

на данном объекте необходима постоянная температура от 15 градусов и выше. Технология позволяет производить укладку асфальтобетонного покрытия данного типа и при низких температурах. Но мы хотим дождаться благоприятных условий, чтобы выполнить ремонт качественно и на долгий срок, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В этом году прошлогодние показатели по ремонту собираются превысить на 10 процентов и до конца года убрать максимальное количество ям. Контролировать процесс будут специалисты МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», департамента городского хозяйства и

мэрии города Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU