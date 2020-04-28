2020-04-28T16:58:14+03:00
Общество

В Ярославской области акция «Сад памяти» пройдет в онлайн-режиме

Для участия необходимо нарисовать дерево и рассказать, кому оно посвящено
Светлана Крутикова
Поделиться:
Проект продлится до 22 июняПроект продлится до 22 июняФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Международная акция «Сад памяти» из-за распространения COVID-19 пройдет в онлайн-режиме. Проект, посвященный 75-летию Победы, продлится до 22 июня.

- Дети вместе с родителями могут нарисовать дерево, которое обязательно посадят позже, смастерить поделку или сделать аппликацию и рассказать, кому в будущем будет посвящено живое растение. Как только выровняется эпидемиологическая ситуация и снимут ограничения, проведем мероприятия по посадке молодых деревьев, - рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.

Фотографии со своей работой необходимо разместить на личных страницах в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, этим же хештегом можно отметить и опубликованный рассказ о подвигах родственников, которые прошли войну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области акция «Сад памяти» пройдет в онлайн-режиме
В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощи
Более 250 ярославцев не могут вернуться домой из-за границы
В Ярославле начали демонтировать подводную часть затонувшего дебаркадера
В Ярославской области COVID-19 нашли у девочки из дома-интерната
В Ярославле уровень самоизоляции к полудню 28 апреля упал до 2 баллов
В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик
Рыбинскую больницу №3 перепрофилировали для лечения больных COVID-19
Прокуратура Ярославля хочет лишить прав водителя-эпилепсика
В Ярославской области от коронавируса умерла 59-летняя женщина
В Ярославле из окна многоэтажки выпала женщина
В Ярославле начался ямочный ремонт. Список улиц
В Ярославле с 15 мая закроют для проезда Тутаевское шоссе
В Ярославле такси попало в аварию: пострадали четыре человека
Ярославские дома престарелых из-за COVID-19 перешли на закрытый режим работы
Сотрудники ярославского изолятора временного содержания заразились COVID-19
Ярославским пенсионерам майскую пенсию принесут домой
В Ярославской области из-за пала травы сгорели 13 домов
В Ярославле из-за коронавируса в дежурной группе закрывают детсад
Правительство Ярославской области: мост в Борисоглебском обрушился из-за ветра
Платного дистанта в Ярославской области не будет