В Ярославской области акция «Сад памяти» пройдет в онлайн-режиме

28 Апр 2020 2020-04-28T16:58:14+03:00

Для участия необходимо нарисовать дерево и рассказать, кому оно посвящено

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Международная акция «Сад памяти» из-за распространения COVID-19 пройдет в онлайн-режиме. Проект, посвященный 75-летию Победы, продлится до 22 июня.

- Дети вместе с родителями могут нарисовать дерево, которое обязательно посадят позже, смастерить поделку или сделать аппликацию и рассказать, кому в будущем будет посвящено живое растение. Как только выровняется эпидемиологическая ситуация и снимут ограничения, проведем мероприятия по посадке молодых деревьев, - рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.

Фотографии со своей работой необходимо разместить на личных страницах в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, этим же хештегом можно отметить и опубликованный рассказ о подвигах родственников, которые прошли войну.

ИСТОЧНИК KP.RU