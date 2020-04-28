В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощи
На рыбинской станции скорой помощи работают специальные инфекционные бригады. Они выезжают на те вызовы, где могут быть зараженные коронавирусом, а также перевозят больных COVID-19 в медицинские учреждения.
В бригаде два врача и водитель. У всех респираторы, медики одеты в специальные одноразовые комбинезоны, халаты, бахилы, перчатки и шапочки. В машине установлен аппарат искусственной вентиляции легких и рециркулятор для обеззараживания салона. После каждого выезда транспорт обрабатывается дезсредствами.
На постоянной связи с инфекционными бригадами – старший врач смены, с которым можно проконсультироваться по любым вопросам. На данный момент на рыбинской станции работает 15 бригад, специальных инфекционных – две, но если возникнет необходимость, их число будет увеличено до шести.
ИСТОЧНИК KP.RU