2020-04-28T16:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рыбинске созданы специальные инфекционные бригады скорой помощи

Они выезжают к пациентам, которые могут быть заражены коронавирусом
Полина Вачнадзе
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Сейчас работают две специальные скорые помощиСейчас работают две специальные скорые помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На рыбинской станции скорой помощи работают специальные инфекционные бригады. Они выезжают на те вызовы, где могут быть зараженные коронавирусом, а также перевозят больных COVID-19 в медицинские учреждения.

В бригаде два врача и водитель. У всех респираторы, медики одеты в специальные одноразовые комбинезоны, халаты, бахилы, перчатки и шапочки. В машине установлен аппарат искусственной вентиляции легких и рециркулятор для обеззараживания салона. После каждого выезда транспорт обрабатывается дезсредствами.

На постоянной связи с инфекционными бригадами – старший врач смены, с которым можно проконсультироваться по любым вопросам. На данный момент на рыбинской станции работает 15 бригад, специальных инфекционных – две, но если возникнет необходимость, их число будет увеличено до шести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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