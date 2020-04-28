2020-04-28T17:03:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 250 ярославцев не могут вернуться домой из-за границы

Пока на родину доставили только 15 человек
Полина Вачнадзе
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более 250 ярославцев не могут вернуться домой. ФОТО со страницы Дмитрия Миронова в Фейсбукеболее 250 ярославцев не могут вернуться домой. ФОТО со страницы Дмитрия Миронова в Фейсбуке
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Более 250 жителей Ярославской области из-за эпидемии коронавируса застряли в 49 странах мира. Ярославским властям вернуть на родину удалось пока только 15 человек, еще четверых должны привезти сегодня, 28 апреля.

- Эта масштабная работа ведется во взаимодействии с МИД, российскими консульствами, Росавиацией, Минкомсвязи. Пока удалось вернуть 15 человек. Они прилетели из Греции и Индии. Сегодня привезем еще четверых земляков из Израиля, - рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети.

Ярославцев забирают в ближайших регионах, куда они прилетают из-за границы. Потом, на специальных автобусах путешественников в сопровождении медиков привозят домой. Здесь они обязаны 14 дней провести в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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