В Ярославле начали демонтировать подводную часть затонувшего дебаркадера
В акватории Волги продолжились работы по демонтажу затонувшего дебаркадера. Их выполняет ОАО «Ярославский речной порт». Демонтируется дебаркадер для обеспечения безопасности судоходства, особенно мелких судов.
Сейчас идет самый сложный этап работ: подъем подводной части дебаркадера. С помощью 150-тонной лебедки, закрепленной на площадке, стоящей на берегу, из воды достали первую башню. После демонтажа объект разделят на части и вывезут на территорию ОАО «Ярославского речного порта».
В прошлом году полностью разобрали верхнюю часть дебаркадера. Планируется, что все работы завершатся в течение двух месяцев, но многое будет зависеть от погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU