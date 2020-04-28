2020-04-28T14:50:00+03:00
Общество

В Ярославле начали демонтировать подводную часть затонувшего дебаркадера

Приступили к самому сложному этапу работ
Полина Вачнадзе
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Планируется, что все работы завершатся в течение двух месяцевПланируется, что все работы завершатся в течение двух месяцевФото: Правительство Ярославской области
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В акватории Волги продолжились работы по демонтажу затонувшего дебаркадера. Их выполняет ОАО «Ярославский речной порт». Демонтируется дебаркадер для обеспечения безопасности судоходства, особенно мелких судов.

Сейчас идет самый сложный этап работ: подъем подводной части дебаркадера. С помощью 150-тонной лебедки, закрепленной на площадке, стоящей на берегу, из воды достали первую башню. После демонтажа объект разделят на части и вывезут на территорию ОАО «Ярославского речного порта».

В прошлом году полностью разобрали верхнюю часть дебаркадера. Планируется, что все работы завершатся в течение двух месяцев, но многое будет зависеть от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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