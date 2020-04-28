2020-04-28T13:29:54+03:00
Общество

В Ярославской области COVID-19 нашли у девочки из дома-интерната

Подростка поместили в изолятор
Полина Вачнадзе
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Положительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочкиПоложительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Положительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочки, которая живет в Гаврилов-Ямском доме-интернате для детей-инвалидов. Ребенка при первых признаках болезни поместили в изолятор.

У всех контактировавших с подростком людей взяли анализы на коронавирусную инфекцию, помещения интерната продезинфицировали.

Дом-интернат закрыли на карантин. На данный момент в нем проживают 99 детей-инвалидов и 41 работник. Так как учреждение перешло на закрытый круглосуточный режим работы, их смена составит 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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