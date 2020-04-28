В Ярославской области COVID-19 нашли у девочки из дома-интерната
Подростка поместили в изолятор
Положительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Положительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочки, которая живет в Гаврилов-Ямском доме-интернате для детей-инвалидов. Ребенка при первых признаках болезни поместили в изолятор.
У всех контактировавших с подростком людей взяли анализы на коронавирусную инфекцию, помещения интерната продезинфицировали.
Дом-интернат закрыли на карантин. На данный момент в нем проживают 99 детей-инвалидов и 41 работник. Так как учреждение перешло на закрытый круглосуточный режим работы, их смена составит 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU