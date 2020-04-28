В Ярославле уровень самоизоляции к полудню 28 апреля упал до 2 баллов

28 Апр 2020 2020-04-28T13:13:45+03:00

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В Ярославле на данный момент уровень самоизоляции составляет всего два балла. Это означает, что на улицах очень много людей.

Причем в 7 утра он был на уровне 3,7 баллов. В часы пик, с 8:00 до 9:00, когда ярославцы спешили на работу, составлял 2,9 и 2,5 баллов соответственно. А к полудню упал до 2 баллов. То ли теплая весенняя погода выманила ярославцев на прогулку, то ли какие другие причины сыграли свою роль, но на улицах и в транспорте действительно много людей.

Примечательно то, что в выходные дни ярославцы стараются соблюдать режим самоизоляции: 25 и 26 апреля уровень составил 3,3 и 3,4 балла соответственно. Напомним, что максимальный уровень самоизоляции – 5 баллов, когда на улицах почти никого нет.

В Ярославле максимальный уровень был 5 апреля. Тогда он составил 4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU