В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик

28 Апр 2020 2020-04-28T12:56:33+03:00

Если нет возможности вымыть руки, то тогда на помощь придет антисептик. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

И напомнили, что чистые руки – залог здоровья и взрослых, и детей

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Если нет возможности вымыть руки, то тогда на помощь придет антисептик. Это современное дезинфицирующее средство для обработки рук. В период простуд и гриппа спрос на них повышается, а в условиях пандемии коронавируса востребованность и популярность выросла в разы. Но выбирая антисептическое средство стоит обратить внимание на ряд факторов. Например, спектр действия и содержание спирта, также стоит прочитать инструкцию, чтобы понимать, сколько времени нужно втирать гель в кожу и какое количество использовать.

Обратите внимание, против чего работает антисептик. Если у него только антибактериальное действие, то во время эпидемии ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний он вам вряд ли поможет – его эффективность против вирусов не изучалась. Лучше выбрать средство с широким спектром действия, который борется и с бактериями, и с вирусами.

Эффективный антисептик должен содержать не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.

Соблюдайте и правила нанесения средства:

- втирать его нужно не менее 30 секунд,

- берите то количество геля, которое указано в инструкции, не экономьте,

- тщательно обрабатывайте кожу между пальцами и кончики пальцев.

Некоторые антисептики рекомендуется втирать трижды в течение двух минут, чтобы убить все вирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU