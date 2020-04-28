2020-04-28T11:53:58+03:00
Общество

Рыбинскую больницу №3 перепрофилировали для лечения больных COVID-19

Сейчас медучреждение готово принять 60 зараженных
Светлана Крутикова
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В больнице подготовили палаты для 60 пациентовВ больнице подготовили палаты для 60 пациентовФото: Правительство Ярославской области
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В Рыбинске больницу №3 переформировали под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Сейчас в медучреждении подготовили палаты для 60 зараженных. Если пациентов будет много, то количество коек увеличат. Пока ни одного пациента с COVID-19 в этой больнице нет.

В палатах есть необходимое медицинское оборудование. Сотрудники больницы прошли подготовку для работы с зараженными коронавирусной инфекцией. В госпитале задействуют как штатных специалистов, так и врачей и медсестер из других медучреждений.

- Ничего подобного в нашей практике не было. Обычно оказываем терапевтическую, ревматологическую, офтальмологическую помощь. Сейчас все эти виды деятельности прекратили. Пациентов перенаправляют в другие медучреждения, - сказал главный врач Рыбинской городской больницы №3 Павел Ширманов.

Стационарная помощь по терапии переведена в городскую больницу № 4. Неотложную офтальмологическую помощь окажут в здании поликлиники больницы № 3 (кабинет 111, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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