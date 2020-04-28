Прокуратура Ярославля хочет лишить прав водителя-эпилепсика

28 Апр 2020 2020-04-28T11:53:06+03:00

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Прокуратура Ярославля вышла в Заволжский суд с требованием признать недействительными водительские права ярославца, который страдает эпилепсией.

В прошлом году 30-летний мужчина попал в аварию: чуть позже было установлено, что столкновение машин произошло из-за того, что у водителя неожиданно начался приступ эпилепсии. А в ходе дальнейшее проверки стали известны интересные обстоятельства – мужчина состоит на диспансерном учете в больнице №3 с диагнозом «генерализованная идиопатическая эпилепсия». При этом у него было водительское удостоверение категории В и В1, срок действия которого заканчивался только в ноябре 2021 года.

- Постановлением Правительства РФ утвержден Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, в соответствии с которыми к противопоказаниям, в частности, относится эпилепсия, - пояснили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

На основании этого прокурор вышел в суд с требованием признать водительское удостоверение ярославца недействительным. Дело пока не рассмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU