В Ярославской области от коронавируса умерла 59-летняя женщина

28 Апр 2020 2020-04-28T11:15:42+03:00

За сутки в регионе количество больных COVID-19 увеличилось на 47 человек Фото: Правительство Ярославской области

Она стала четвертым человеком в регионе, умершим от COVID-19

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В Ярославской области от коронавирусной инфекции умер еще один пациент – 59-летняя женщина. У нее было множество хронических заболеваний, что повлияло на исход болезни.

За сутки в регионе количество больных COVID-19 увеличилось на 47 человек. Статистика на сегодняшний день такова:

- заболевших с начала периода - 456:

Ярославль - 165,

Гаврилов-Ямский район - 90;

Рыбинск - 52;

Тутаевский МР - 38;

Переславский городской округ - 26;

Ростовский район - 22;

Рыбинский район - 21;

Угличский район – 12;

Ярославский район - 11,

Даниловский район - 8;

Некоузский район - 4;

Некрасовский район - 4;

Борисоглебский район - 3, - выздоровевших – 43 человека - умерших – 4 человека - на лечении – 409 человек - лабораторных исследований за сутки – 2032 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 118 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1146 человек

В крайне тяжелом состоянии находятся два человека, в тяжелом – трое. Состояние здоровья 84 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, 320 человек – в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU