В Ярославской области от коронавируса умерла 59-летняя женщина
В Ярославской области от коронавирусной инфекции умер еще один пациент – 59-летняя женщина. У нее было множество хронических заболеваний, что повлияло на исход болезни.
За сутки в регионе количество больных COVID-19 увеличилось на 47 человек. Статистика на сегодняшний день такова:
- заболевших с начала периода - 456:
Ярославль - 165,
Гаврилов-Ямский район - 90;
Рыбинск - 52;
Тутаевский МР - 38;
Переславский городской округ - 26;
Ростовский район - 22;
Рыбинский район - 21;
Угличский район – 12;
Ярославский район - 11,
Даниловский район - 8;
Некоузский район - 4;
Некрасовский район - 4;
Борисоглебский район - 3, - выздоровевших – 43 человека - умерших – 4 человека - на лечении – 409 человек - лабораторных исследований за сутки – 2032 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 118 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1146 человек
В крайне тяжелом состоянии находятся два человека, в тяжелом – трое. Состояние здоровья 84 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, 320 человек – в удовлетворительном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU