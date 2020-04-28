2020-04-28T10:46:11+03:00
Происшествия

В Ярославле из окна многоэтажки выпала женщина

ЧП произошло 27 апреля
Полина Вачнадзе
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Следователи проводят проверкуСледователи проводят проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла в воскресенье, 27 апреля, на улице Наумова в Ярославле. Под окнами многоэтажки на улице Наумова в Ярославле обнаружили тело 34-летней женщины. Она выпала из окна квартиры на девятом этаже.

В случившемся будут разбираться следователи, но на данный момент есть все основания предполагать, что ярославна сама приняла такое решение. Известно, что женщина была замужем, имела ребенка.

- Следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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