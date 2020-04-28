В Ярославле начался ямочный ремонт. Список улиц
В Ярославле ямочным ремонтом дорог занимается подрядная организация АО «Ярдормост». Работы уже начались в Дзержинском, Заволжском, Ленинском, Кировском и Фрунзенском районах. Дата окончания ремонтов – 31 июля. К этому времени подрядчик должен привести в порядок около 48 тысяч квадратных метров асфальта.
Каким улицам Ярославля ждать ремонта:
- проспект Дзержинского от Тутаевского шоссе до улицы Блюхера,
- улица Осташинская,
- Красная площадь,
- проспект Толбухина от улицы Свердлова до улицы Большая Федоровская,
- улица Папанина,
- улица Университетская,
- Школьный проезд,
- улица Шандорная,
- улица Ямская,
- Тормозное шоссе.
Сейчас на улицах работают десять бригад, шесть из них – с горячей асфальтобетонной смесью. В настоящий момент работы идут на проспекте Толбухина.
ИСТОЧНИК KP.RU