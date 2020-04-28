В Ярославле начался ямочный ремонт. Список улиц

28 Апр 2020 2020-04-28T10:38:16+03:00

Работы начались почти во всех районах города

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В Ярославле ямочным ремонтом дорог занимается подрядная организация АО «Ярдормост». Работы уже начались в Дзержинском, Заволжском, Ленинском, Кировском и Фрунзенском районах. Дата окончания ремонтов – 31 июля. К этому времени подрядчик должен привести в порядок около 48 тысяч квадратных метров асфальта.

Каким улицам Ярославля ждать ремонта:

- проспект Дзержинского от Тутаевского шоссе до улицы Блюхера,

- улица Осташинская,

- Красная площадь,

- проспект Толбухина от улицы Свердлова до улицы Большая Федоровская,

- улица Папанина,

- улица Университетская,

- Школьный проезд,

- улица Шандорная,

- улица Ямская,

- Тормозное шоссе.

Сейчас на улицах работают десять бригад, шесть из них – с горячей асфальтобетонной смесью. В настоящий момент работы идут на проспекте Толбухина.

ИСТОЧНИК KP.RU