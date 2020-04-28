2020-04-28T10:00:45+03:00
Общество

В Ярославле с 15 мая закроют для проезда Тутаевское шоссе

Изменятся маршруты шести автобусов
Полина Вачнадзе
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В Ярославле с 15 мая закроют для проезда участок Тутаевское шоссеВ Ярославле с 15 мая закроют для проезда участок Тутаевское шоссеФото: Мэрия Ярославля
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В мае стартует третий этап капитального ремонта Тутаевского шоссе в Ярославле. Ремонтировать будут участок от улицы Елены Колесовой до улицы Большая Норская.

Жителям Брагина вновь придется несладко: с 15 мая по 31 августа участок от улицы Урицкого до улицы Панина будет закрыт для движения всего транспорта.

Как сообщили на брифинге, который был посвящен перекрытию Тутаевского шоссе, изменятся маршруты шести автобусов.

- Автобусы №4Т, 6, 23 и маршрутные такси №47 и 96 будут следовать по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту и улице Панина. Автобус №10 также изменит свое движение и будет двигаться от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по Тутаевскому шоссе, улице Панина, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого до улицы Елены Колесовой, - пояснили в мэрии.

Работы на перекрытом участке будут проходить в несколько этапов. Первый начнется 15 мая на участке от проспекта Дзержинского до дома №70 по Тутаевскому шоссе, второй запланирован на 1 июня – ремонтировать будут участок от улицы Урицкого до поликлиники №5. К ремонту третьего и четвертого участков приступят после завершения работ на предыдущих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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