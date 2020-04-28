2020-04-28T09:34:58+03:00
Происшествия

В Ярославле такси попало в аварию: пострадали четыре человека

ДТП произошло на Ленинградском проспекте
Полина Вачнадзе
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Устанавливаются все обстоятельства аварииУстанавливаются все обстоятельства аварииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП с участием такси в Ярославле произошло в воскресенье, 26 апреля, около половины десятого вечера. На Ленинградском проспекте столкнулись «Фольксваген Поло», за рулем которого сидел 45-летний мужчина, и «Лада Гранта», под управлением 21-летнего водителя.

- Пострадали пассажиры иномарки: 52-летняя женщина госпитализирована, 28-летняя нуждается в амбулаторном лечении. Пассажиры «Лады», мужчина и 19-летняя девушка, также нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. По предварительной версии, водитель отечественной машины проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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