Ярославские дома престарелых из-за COVID-19 перешли на закрытый режим работы
С сегодняшнего дня, 27 апреля, государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в том числе и для детей-инвалидов, временно перешли на закрытый режим работы. Работники, которые оказывают социальные услуги, будут сменять друг друга один раз в две недели.
- Пожилые люди, инвалиды, проживающие в домах-интернатах, подвержены высокому риску заболевания коронавирусом. Необходимо было минимизировать возможность возникновения очага заражения в этих учреждениях. Поэтому приняли решение о переводе их в закрытый режим работы, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
По словам главы региона, большинство сотрудников с пониманием отнеслись к такому решению и согласились переехать в стационары. Сегодня более 700 врачей, медсестер, санитарок и нянечек заступили на двухнедельную смену. Все это время сотрудники будут находиться в интернате круглосуточно, чтобы не подвергать своих подопечных риску заразиться COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU