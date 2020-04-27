Ярославские дома престарелых из-за COVID-19 перешли на закрытый режим работы

27 Апр 2020 2020-04-27T21:01:35+03:00

Работники будут сменять друг друга один раз в две недели Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 27 апреля, государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в том числе и для детей-инвалидов, временно перешли на закрытый режим работы. Работники, которые оказывают социальные услуги, будут сменять друг друга один раз в две недели.

- Пожилые люди, инвалиды, проживающие в домах-интернатах, подвержены высокому риску заболевания коронавирусом. Необходимо было минимизировать возможность возникновения очага заражения в этих учреждениях. Поэтому приняли решение о переводе их в закрытый режим работы, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По словам главы региона, большинство сотрудников с пониманием отнеслись к такому решению и согласились переехать в стационары. Сегодня более 700 врачей, медсестер, санитарок и нянечек заступили на двухнедельную смену. Все это время сотрудники будут находиться в интернате круглосуточно, чтобы не подвергать своих подопечных риску заразиться COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU