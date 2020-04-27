Сотрудники ярославского изолятора временного содержания заразились COVID-19
Задержанных отправляют в другие спецучреждения
У нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания выявили COVID-19Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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У нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания подтвердился диагноз коронавирус. Заболевшие находятся на карантине. Уже определили круг людей, с которыми контактировали заразившиеся. У всех взяли анализ на наличие COVID-19.
- В здании изолятора временного содержания провели необходимые дезинфицирующие мероприятия. Граждане, подлежащие содержанию в ИВС, направляются в другие спецучреждения УМВД России по Ярославской области, - сообщают в региональном оперативном штабе по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU