Сотрудники ярославского изолятора временного содержания заразились COVID-19

27 Апр 2020 2020-04-27T19:28:55+03:00

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У нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания подтвердился диагноз коронавирус. Заболевшие находятся на карантине. Уже определили круг людей, с которыми контактировали заразившиеся. У всех взяли анализ на наличие COVID-19.

- В здании изолятора временного содержания провели необходимые дезинфицирующие мероприятия. Граждане, подлежащие содержанию в ИВС, направляются в другие спецучреждения УМВД России по Ярославской области, - сообщают в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU