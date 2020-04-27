2020-04-27T17:42:49+03:00
Общество

Ярославским пенсионерам майскую пенсию принесут домой

Это касается тех, кто получал пенсию в почтовых отделениях
Полина Вачнадзе
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Уточнить дату доставки можно по телефону почтового отделенияУточнить дату доставки можно по телефону почтового отделенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мае почтальоны продолжат приносить пенсии и пособия домой. Подобная услуга будет оказан тем, кто в докоронавирусные времена получал пенсию в почтовых отделениях.

- Все выплаты произведут согласно установленному Пенсионным Фондом России графику. Уточнить дату доставки можно по телефону почтового отделения или у почтальона, - сообщил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области – АО «Почта России» Геннадий Додохов.

Вместе с пенсиями и пособиями, почтальон может доставить продукты, которые продаются в отделениях, принять коммунальные платежи или оформить подписку на печатное издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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