В Ярославской области из-за пала травы сгорели 13 домов

27 Апр 2020 2020-04-27T17:35:10+03:00

В этом году зафиксирован 961 пал сухой растительности

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С 1 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон, однако, это не останавливает жителей региона: многие продолжают сжигать мусор и прошлогоднюю траву на огородах и во дворах. Дети, которым не объяснили, к чему может провести игра с огнем, развлекаются тем, что поджигают траву у дорог и на пустырях. Травяные палы, предупреждает областное Управление МЧС, быстро распространяются, особенно в ветреную погоду. Остановить горение очень трудно.

В этом году в Ярославской области уже зафиксирован 961 пал сухой травы. Сгорели 13 домов, повреждено три – огонь перекинулся с травы на строения.

Чтобы избежать подобных инцидентов, важно соблюдать ряд простых правил:

- Не разводить костры в лесу и на прилегающих территориях;

- Не выжигать траву и стерню на полях.

- Не курить, не бросать горящие спички, окурки;

- Не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах;

- Не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, не выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- Не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Нарушителей ждет штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до миллиона рублей. В определенных случаях предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы увидели пожар, немедленно сообщите об этом по телефонам «01» или с мобильного «112».

ИСТОЧНИК KP.RU