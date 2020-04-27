В Ярославле из-за коронавируса в дежурной группе закрывают детсад
В Ярославле закрывается детский сад, в котором работали дежурные группы. Напомним, что до этого два детских сада были закрыты в Тутаеве.
- Основание – положительный тест на коронавирус у одного из родителей детей, посещающих дежурную группу, - пояснила директор департамента образования региона Ирина Лобода.
В детском саду работали две дежурные группы, в каждой по 12 малышей. Все помещения и здание дошкольного учреждения будут обработаны. Работники детского сада и родители воспитанников отправлены на самоизоляцию. Там они проведут 14 дней, им выдадут больничные листы.
ИСТОЧНИК KP.RU