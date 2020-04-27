В Ярославле из-за коронавируса в дежурной группе закрывают детсад

27 Апр 2020 2020-04-27T17:22:36+03:00

У одного из родителей тест на COVID-19 дал положительный результат

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В Ярославле закрывается детский сад, в котором работали дежурные группы. Напомним, что до этого два детских сада были закрыты в Тутаеве.

- Основание – положительный тест на коронавирус у одного из родителей детей, посещающих дежурную группу, - пояснила директор департамента образования региона Ирина Лобода.

В детском саду работали две дежурные группы, в каждой по 12 малышей. Все помещения и здание дошкольного учреждения будут обработаны. Работники детского сада и родители воспитанников отправлены на самоизоляцию. Там они проведут 14 дней, им выдадут больничные листы.

ИСТОЧНИК KP.RU