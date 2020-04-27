Платного дистанта в Ярославской области не будет
В выходные некоторые родители школьников забили тревогу: образовательная платформа «ЯКласс», на которой обучаются многие ярославские школы, вдруг стала платной. Причем стоимость подписки оказалась довольно существенной – почти 700 рублей.
В департаменте образования Ярославской области мам и пап успокоили: дистанционное обучение как было бесплатным, так им и останется.
- На селекторном совещании мы поставили задачу перед директорами образовательных организаций? Для обучения детей использовать только такие интернет-ресурсы и образовательные платформы, доступ к которым открыт для каждого ученика, учителя, родителя бесплатно, - пояснила директор ведомства Ирина Лобода.
Если говорить конкретно о «ЯКлассе», то ее базовая версия будет бесплатной до окончания учебного года.
Если у родителей есть вопросы по поводу дистанционного обучения, то они их могут задать по телефонам горячих линий, которые открыты в каждом районе.
Ярославль - 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42
Рыбинск - 8(4855) 22-23-30, 28-23-82
Рыбинский район - 8(4855) 22-20-07
Городской округ Переславль-Залесский - 8(48535) 3-25-05
Ростов - телефон 8(48536)7-90-60
Ярославский район - 8-903-822-37-19
Брейтово - 8(48545) 2-13-48, 2-19-87
Мышкин - 8(48544) 2-12-87
Борисоглебский район - 8(48539) 2-12-68
Данилов - 8(48538) 5-19-45
Углич - 8(48532) 5-02-45
Некоуз - 8(48547) 2-14-35
Пошехонье - 8(48546) 2-20-66
Некрасовский район - 8(48531) 4-16-36
Первомайский район - 8(48549) 2-13-73
Большое село - 8-915-990-11-85
Гаврилов-Ям - 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72
Любим - 8(48543) 2-15-52
Тутаев - 8(48533) 2-61-60
Кроме того, в департаменте образования горячая линия по телефону 8(4852)31-43-45 работает круглосуточно в режиме автоответчика.
ИСТОЧНИК KP.RU