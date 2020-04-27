27 Апр 2020 2020-04-27T16:05:54+03:00

Платного дистанта в Ярославской области не будет. Скриншот с образовательной платформы "ЯКласс"

Изменить размер текста: A A

В выходные некоторые родители школьников забили тревогу: образовательная платформа «ЯКласс», на которой обучаются многие ярославские школы, вдруг стала платной. Причем стоимость подписки оказалась довольно существенной – почти 700 рублей.

В департаменте образования Ярославской области мам и пап успокоили: дистанционное обучение как было бесплатным, так им и останется.

- На селекторном совещании мы поставили задачу перед директорами образовательных организаций? Для обучения детей использовать только такие интернет-ресурсы и образовательные платформы, доступ к которым открыт для каждого ученика, учителя, родителя бесплатно, - пояснила директор ведомства Ирина Лобода.

Если говорить конкретно о «ЯКлассе», то ее базовая версия будет бесплатной до окончания учебного года.

Если у родителей есть вопросы по поводу дистанционного обучения, то они их могут задать по телефонам горячих линий, которые открыты в каждом районе.

Ярославль - 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42

Рыбинск - 8(4855) 22-23-30, 28-23-82

Рыбинский район - 8(4855) 22-20-07

Городской округ Переславль-Залесский - 8(48535) 3-25-05

Ростов - телефон 8(48536)7-90-60

Ярославский район - 8-903-822-37-19

Брейтово - 8(48545) 2-13-48, 2-19-87

Мышкин - 8(48544) 2-12-87

Борисоглебский район - 8(48539) 2-12-68

Данилов - 8(48538) 5-19-45

Углич - 8(48532) 5-02-45

Некоуз - 8(48547) 2-14-35

Пошехонье - 8(48546) 2-20-66

Некрасовский район - 8(48531) 4-16-36

Первомайский район - 8(48549) 2-13-73

Большое село - 8-915-990-11-85

Гаврилов-Ям - 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72

Любим - 8(48543) 2-15-52

Тутаев - 8(48533) 2-61-60

Кроме того, в департаменте образования горячая линия по телефону 8(4852)31-43-45 работает круглосуточно в режиме автоответчика.

ИСТОЧНИК KP.RU