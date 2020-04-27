Участникам войны из Рыбинска выплатят по 5 тысяч рублей ко Дню Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T15:43:38+03:00

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К 75-летию Великой Победы все инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат социальные выплаты из федерального, областного и местного бюджетов. Из бюджета Рыбинска участники войны, их в городе проживает 84 человека, получат по пять тысяч рублей.

- Единовременная выплата будет направлена каждому на счет, на который ветеран получает остальные социальные выплаты и другие меры поддержки. Также эти деньги можно получить через отделения почтовой связи, - пояснил глава Рыбинска Денис Добряков.

Выплаты поступят на счет участников Великой Отечественной войны в конце апреля или в начале мая. Чтобы их получить, никаких заявлений писать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU