2020-04-27T15:43:38+03:00
Общество

Участникам войны из Рыбинска выплатят по 5 тысяч рублей ко Дню Победы

Деньги пойдут из местного бюджета
Полина Вачнадзе
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Единовременная выплата будет направлена каждому на счетЕдиновременная выплата будет направлена каждому на счетФото: Михаил ФРОЛОВ
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К 75-летию Великой Победы все инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат социальные выплаты из федерального, областного и местного бюджетов. Из бюджета Рыбинска участники войны, их в городе проживает 84 человека, получат по пять тысяч рублей.

- Единовременная выплата будет направлена каждому на счет, на который ветеран получает остальные социальные выплаты и другие меры поддержки. Также эти деньги можно получить через отделения почтовой связи, - пояснил глава Рыбинска Денис Добряков.

Выплаты поступят на счет участников Великой Отечественной войны в конце апреля или в начале мая. Чтобы их получить, никаких заявлений писать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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