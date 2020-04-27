2020-04-27T15:25:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое больных COVID-19 ярославцев находятся в крайне тяжелом состоянии

Еще двое – в тяжелом
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области двое больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянииВ Ярославской области двое больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянииФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области двое больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом. Состояние 71 человека врачи оценивают как средней тяжести, 305 жителей региона – как удовлетворительное. Такова статистика состояния здоровья больных, опубликованная в группе «СТОП. Коронавирус. Ярославская область».

По сравнению со вчерашним днем сегодня существенно снизилось число новых выявленных больных коронавирусом. 26 апреля их было больше 40, 27 апреля – 25 человек.

Как видно на графике, пик пришелся на 21 апреля. Тогда в регионе за сутки выявили 43 новых больных.

Пик пришелся на 21 апреля Фото: Правительство Ярославской области

Пик пришелся на 21 апреляФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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