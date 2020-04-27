В рыбинской больнице из-за пациентки закрыли часть отделения терапии

27 Апр 2020 2020-04-27T14:51:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Пациентка была доставлена в рыбинскую больницу имени Пирогова с острой формой панкреатита. Незадолго до приступа, когда женщина лечилась в отделении, у нее взяли анализ на коронавирусную инфекцию и он показал положительный результат. Но когда начался приступ, пациентка то ли забыла рассказать врачам, что находится под подозрением, то ли умышленно скрыла этот факт. В этом в будущем придется разбираться сотрудникам полиции. Будет ли больная наказана за свое молчание, зависит от многих факторов.

Сейчас пациентка переведена в инфекционное отделение. Она лежит в палате одна, но, несмотря на это, часть отделения терапии в больнице имени Пирогова пришлось закрыть. Под карантин попали все медики, контактировавшие с женщиной – у всех них взяты мазки на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU