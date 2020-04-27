В Ярославле под стражу заключили лже-волонтеров

27 Апр 2020 2020-04-27T14:14:08+03:00

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Дзержинский районный суд заключил под стражу уроженцев Костромской и Ивановской областей: молодой человек и его приятельница обвиняются в мошенничестве.

Молодые люди, по версии следствия, ходили по квартирам пенсионеров и обманом забирали у них деньги. Например, 87-летней бабушке обвиняемый рассказал, что в стране меняются деньги и остался буквально один день на то, чтобы сменить старые на новые. В итоге бабушка отдала злоумышленнику все свои накопления – 235 тысяч рублей. Взамен она получили билеты «банка приколов».

Тот же самый молодой человек, считает следствие, обманул и другую жительницу района, 74-летнюю женщину.

- Под предлогом профилактики коронавируса обвиняемый зашел в квартиру к потерпевшей, попросил предъявить паспорт и сообщил, что ей от государства положена материальная помощь в 1000 рублей. В паспорте у женщины молодой человек обнаружил деньги – 7 тысяч рублей, с которыми и скрылся, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Потом парочка «работала» уже вдвоем. Под видом волонтеров они пришли домой к 79-летнему брагинцу и тоже сообщили ему о замене денег. Когда мужчина отлучился, злоумышленники похитили его кошелек, в котором лежали 10 тысяч рублей.

Как установило следствие, молодые люди живут в Дзержинском районе около 4 месяцев, регистрации в Ярославской области не имеют, нигде официально не работают. Женщина ранее уже была судима за аналогичные преступления, получила условный срок, также она привлекалась за проживание без паспорта, мелкое хищение и другие правонарушения. Суд, приняв во внимание образ жизни обвиняемых, счел, что для следствия будет лучше, если молодые люди время до суда проведут под стражей. Сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU