Департамент образования ответит на вопросы ярославцев о ЕГЭ и открытии детских садов
Региональный департамент образования ответит на вопросы, которые волнуют многих ярославцев. Жители области узнают, когда завершится учебный год для школьников, отменят ли ЕГЭ, когда откроются детские сады и насколько успешно справляется ярославская система образования с дистанционным обучением.
Прямой эфир завтра, 28 апреля, проведет директор департамента Ирина Лобода. Трансляция начнется в 12 часов. Она пройдет в группе «Ярославская область» в социальной сети ВКонтакте. Оставить свой вопрос вы можете в указанной группе в комментариях под соответствующим постом.
ИСТОЧНИК KP.RU