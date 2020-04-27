Департамент образования ответит на вопросы ярославцев о ЕГЭ и открытии детских садов

27 Апр 2020 2020-04-27T12:46:12+03:00

Ярославцам в прямом эфире ответят на вопросы об окончании учебного года и ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Региональный департамент образования ответит на вопросы, которые волнуют многих ярославцев. Жители области узнают, когда завершится учебный год для школьников, отменят ли ЕГЭ, когда откроются детские сады и насколько успешно справляется ярославская система образования с дистанционным обучением.

Прямой эфир завтра, 28 апреля, проведет директор департамента Ирина Лобода. Трансляция начнется в 12 часов. Она пройдет в группе «Ярославская область» в социальной сети ВКонтакте. Оставить свой вопрос вы можете в указанной группе в комментариях под соответствующим постом.

ИСТОЧНИК KP.RU