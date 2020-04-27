В Ярославле на проспекте Октября ограничат остановку и стоянку транспорта
Ограничения вводятся с 13 мая
Ограничения начнут действовать с 13 маяФото: Мэрия Ярославля
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С 13 мая в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки транспорта на проспекте Октября. Ограничения будут действовать на участке дороги от дома №41 до дома №37 только по нечетной стороне.
Мэрия Ярославля обращается к автовладельцам и просит их быть внимательными. Иначе штрафов и эвакуации не избежать.
У кого нет автомобиля и кто пользуется общественным транспортом – обратите внимание на изменения в расписании движения автобусов №90С и №99С, а также трамвая №1.
ИСТОЧНИК KP.RU