В Ярославле на проспекте Октября ограничат остановку и стоянку транспорта

27 Апр 2020 2020-04-27T11:56:07+03:00

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С 13 мая в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки транспорта на проспекте Октября. Ограничения будут действовать на участке дороги от дома №41 до дома №37 только по нечетной стороне.

Мэрия Ярославля обращается к автовладельцам и просит их быть внимательными. Иначе штрафов и эвакуации не избежать.

У кого нет автомобиля и кто пользуется общественным транспортом – обратите внимание на изменения в расписании движения автобусов №90С и №99С, а также трамвая №1.

ИСТОЧНИК KP.RU