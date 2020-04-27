В Ярославской области столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб
Авария произошла в Переславском районе
Водитель легкового автомобиля погиб на месте. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:
Вчера, 26 апреля, в Переславском районе произошло смертельное ДТП. Около 20.30 на 163 километре трассы Москва - Холмогоры столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21078» и грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом. В результате аварии 49-летний мужчина, который находился за рулем легковушки, скончался на месте еще до приезда скорой помощи.
- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU