В Ярославской области столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб

27 Апр 2020 2020-04-27T11:33:59+03:00

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Вчера, 26 апреля, в Переславском районе произошло смертельное ДТП. Около 20.30 на 163 километре трассы Москва - Холмогоры столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21078» и грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом. В результате аварии 49-летний мужчина, который находился за рулем легковушки, скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU