2020-04-27T11:29:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число зараженных увеличилось

За сутки их стало на 25 человек больше
Полина Вачнадзе
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Число зараженных увеличилось на 25 человекЧисло зараженных увеличилось на 25 человекФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 25 человек. Новых выздоровевших нет, нет, к счастью, и новых смертей.

На сегодняшний день, 27 апреля, статистика по региону такова:

- заболевших с начала периода - 409:

Ярославль – 154;

Гаврилов-Ямский район – 74;

Рыбинск – 52;

Тутаевский район - 35;

Переславский городской округ - 22;

Рыбинский район - 20;

Угличский район – 12;

Ростовский район - 11;

Ярославский район – 10;

Даниловский район – 8;

Некоузский район – 4;

Некрасовский район – 4;

Борисоглебский район – 3; - выздоровевших – 26 человек - умерших – 3 человека - на лечении – 380 человек - лабораторных исследований за сутки – 597 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 129 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1181 человек. - При любой возможности оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих! – в очередной раз обратился к ярославцам глава области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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