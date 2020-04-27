Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число зараженных увеличилось
В Ярославской области количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 25 человек. Новых выздоровевших нет, нет, к счастью, и новых смертей.
На сегодняшний день, 27 апреля, статистика по региону такова:
- заболевших с начала периода - 409:
Ярославль – 154;
Гаврилов-Ямский район – 74;
Рыбинск – 52;
Тутаевский район - 35;
Переславский городской округ - 22;
Рыбинский район - 20;
Угличский район – 12;
Ростовский район - 11;
Ярославский район – 10;
Даниловский район – 8;
Некоузский район – 4;
Некрасовский район – 4;
Борисоглебский район – 3; - выздоровевших – 26 человек - умерших – 3 человека - на лечении – 380 человек - лабораторных исследований за сутки – 597 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 129 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1181 человек. - При любой возможности оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих! – в очередной раз обратился к ярославцам глава области Дмитрий Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU