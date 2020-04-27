2020-04-27T10:46:09+03:00
Общество

Ярославцы обязаны оставлять свои номера телефонов при покупке билетов на поезд

Раньше это можно было сделать по желанию
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Минтранс внес изменения в правила перевозок пассажировМинтранс внес изменения в правила перевозок пассажировФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

Минтранс внес изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь все пассажиры, приобретая билет на поезд, должны указывать свои контактные данные, например, номер мобильного телефона или электронную почту. Раньше такие сведения пассажир оставлял по собственному желанию, теперь должен это делать в обязательном порядке.

Как говорится на сайте СЖД, на телефон или почту будут приходить уведомления об изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Также отмечается, что услуга информирования – бесплатная, а полученная информация не будет использоваться для рекламных рассылок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Департамент образования ответит на вопросы ярославцев о ЕГЭ и открытии детских садов
В Ярославле на проспекте Октября ограничат остановку и стоянку транспорта
В Ярославской области столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число зараженных увеличилось
В Ярославле изменилось расписание двух автобусов
Ярославцы обязаны оставлять свои номера телефонов при покупке билетов на поезд
В Ярославле ищут 37-летнего Сергея Коротаева
Полиция проверила, как ярославцы соблюдают карантин
ДТП в Ярославской области: машина влетела в ограждение, два человека пострадали
Жители Данилова нашли скелет в старом сарае
В переславской больнице ребенка и женщину испачкали чужой кровью
Глава двух районов Ярославля пообещал занять хулиганов полезным делом
В Ярославской области два человека с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболели еще 42 человека
В Ярославской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие