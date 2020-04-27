Ярославцы обязаны оставлять свои номера телефонов при покупке билетов на поезд

27 Апр 2020 2020-04-27T10:46:09+03:00

Раньше это можно было сделать по желанию

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Минтранс внес изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь все пассажиры, приобретая билет на поезд, должны указывать свои контактные данные, например, номер мобильного телефона или электронную почту. Раньше такие сведения пассажир оставлял по собственному желанию, теперь должен это делать в обязательном порядке.

Как говорится на сайте СЖД, на телефон или почту будут приходить уведомления об изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Также отмечается, что услуга информирования – бесплатная, а полученная информация не будет использоваться для рекламных рассылок.

ИСТОЧНИК KP.RU