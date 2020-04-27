В Ярославле ищут 37-летнего Сергея Коротаева

27 Апр 2020 2020-04-27T10:35:06+03:00

В Ярославле ищут Сергея Коротаева. ФОТО: группа ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" во ВКонтакте

С 4 апреля о местонахождении мужчины ничего неизвестно

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В Ярославле разыскивают 37-летнего Сергея Коротаева. Мужчина ушел из дома в Дзержинском районе 4 апреля. С того момента его никто не видел.

На вид мужчине 37 лет, его рост - 175 сантиметров, он среднего телосложения, короткие русые волосы, карие глаза. Был одет в темно-зеленую болоньевую куртку, темно-синие джинсы. На ногах - синие кроссовки.

Если вы видели Сергея или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38

ИСТОЧНИК KP.RU