Полиция проверила, как ярославцы соблюдают карантин

27 Апр 2020 2020-04-27T10:12:13+03:00

В Заволжском районе сейчас на карантине находятся 36 человек Фото: Мэрия Ярославля

Из 10 человек двоих не нашли

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Рейд по соблюдению ярославцами карантина прошел в Заволжском районе. По адресам вышли сотрудники полиции и местной администрации.

Проверили 10 ярославцев.

- В основном вес граждане соблюдают карантин, находятся дома по месту прописки, к сложившейся ситуации относятся с пониманием. По одному из адресов женщина находится на карантине в больнице имени Соловьева. Еще по двум, как мы установили, указанные лица не проживают, - рассказал начальник юридического отдела администрации района Сергей Грибанов.

По ним сделали соответствующие отметки в списках, обещают, что будут предприняты меры.

В Заволжском районе сейчас на карантине находятся 36 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU