Полиция проверила, как ярославцы соблюдают карантин
Рейд по соблюдению ярославцами карантина прошел в Заволжском районе. По адресам вышли сотрудники полиции и местной администрации.
Проверили 10 ярославцев.
- В основном вес граждане соблюдают карантин, находятся дома по месту прописки, к сложившейся ситуации относятся с пониманием. По одному из адресов женщина находится на карантине в больнице имени Соловьева. Еще по двум, как мы установили, указанные лица не проживают, - рассказал начальник юридического отдела администрации района Сергей Грибанов.
По ним сделали соответствующие отметки в списках, обещают, что будут предприняты меры.
В Заволжском районе сейчас на карантине находятся 36 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU