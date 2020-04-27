ДТП в Ярославской области: машина влетела в ограждение, два человека пострадали

27 Апр 2020 2020-04-27T09:52:47+03:00

Машина наехала на тросовое ограждение. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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Вчера, 26 апреля, около двух часов ночи на 224 километре трассы Москва - Холмогоры в Ростовском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение.

- В результате аварии пострадали два человека. Пассажира, 21-летнюю девушку, госпитализировали с травмами. Водитель нуждается в амбулаторном лечении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU