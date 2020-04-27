Жители Данилова нашли скелет в старом сарае

27 Апр 2020 2020-04-27T09:25:36+03:00

Останки человека нашли в старом сарае. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

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Страшную находку вчера днем, 27 апреля, обнаружили жители Данилова. В старом сарае, который находится на улице Свободы, лежал скелет человека. Даниловцы обратились в правоохранительные органы. Следователи начали проверку по данному факту.

- В настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. Следователь осмотрел место происшествия и назначил медицинскую судебную экспертизу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU