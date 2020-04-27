Жители Данилова нашли скелет в старом сарае
Следователи выясняют, кому принадлежат останки
Останки человека нашли в старом сарае. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:
Страшную находку вчера днем, 27 апреля, обнаружили жители Данилова. В старом сарае, который находится на улице Свободы, лежал скелет человека. Даниловцы обратились в правоохранительные органы. Следователи начали проверку по данному факту.
- В настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. Следователь осмотрел место происшествия и назначил медицинскую судебную экспертизу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU