2020-04-27T09:25:36+03:00
Общество

Жители Данилова нашли скелет в старом сарае

Следователи выясняют, кому принадлежат останки
Светлана Крутикова
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Останки человека нашли в старом сарае. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской областиОстанки человека нашли в старом сарае. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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Страшную находку вчера днем, 27 апреля, обнаружили жители Данилова. В старом сарае, который находится на улице Свободы, лежал скелет человека. Даниловцы обратились в правоохранительные органы. Следователи начали проверку по данному факту.

- В настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. Следователь осмотрел место происшествия и назначил медицинскую судебную экспертизу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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