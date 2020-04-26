В переславской больнице ребенка и женщину испачкали чужой кровью

26 Апр 2020 2020-04-26T19:04:36+03:00

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О вопиющей ситуации, которая произошла на днях в переславской больнице, в паблике "Подслушано в Переславле" рассказала местная жительница Нелли Тараник.

22 апреля ее дочь, которой не исполнилось еше и двух лет, повредила руку. Родители отвезли малышку в травмпункт, а оттуда, чтобы исключить перелом, девочку отправили на рентген. Здесь все и произошло.

Мать девочки рассказывает, что перед ними в очереди сидел нетрезвый парень с разбитым лицом. Когда ему отдали снимки, в кабинет пригласили семью. По словам женщины, сразу было понятно, что медик чем-то недовольна, "ходила бубнила что-то неясное". Чтобы не облучать ребенка, мать попросила дать накидку.

- Берет ближайшую накидку и кидает на мою дочь эту накидку. Я начинаю возмущаться, что она тяжелая, зачем ее кидать на ребенка, и начинаю поправлять ее за края. И понимаю, что пальцы у меня мокрые, я смотрю на пальцы, а они все в крови! И на пальцах у меня имеются повреждения кожи. Поднимаю накидку, а она в крови. Ребенок у меня в крови от этой подушки. Я начинаю кричать, задавая вопросы, что это такое? Т.Н. бежит и говорит НУ И ЧТО? Ну что тут такого? И в этот момент брызгает мне на руку антисептиком. Ребенок орет не переставая, я в шоке, муж в шоке. Т.Н.уверяла меня, что ей абсолютно на все все равно, она на пенсии. Как ей ве надоели, - пишет Нелли.

Она, прихватив с собой накидку, побежала, чтобы пригасить врача с приемного покоя. Мягко говоря, подобна ситуация медика очень удивила и он вместе с разгневанной матерью пошел в рентген-кабинет. Рентгенолог, как уверяет автор поста, так и продолжила кричать и кричала еще долго, возмущаясь, что к ней присылают "кровавых" и "детей орущих".

- Кровь эта принадлежала тому парню, который сидел до нас, залил кровью все. Этот случай вопиющий, я считаю. Тем более, это кровь, чужая кровь, - справедливо возмущается мама девочки.

В комментариях большинство пользователей разделили ее негодование. Многие отметили, что тоже сталкивались не с самым корректным поведением сотрудников больницы.

Пост переславны не остался без внимания руководства больницы. Заместитель главного врача Переславской ЦРБ Максим Иванов в комментариях к посту написал следующее:

- По поступившему заявлению проведено служебное расследование. С ответственных лиц взяты объяснительные записки. Случай разобран на врачебной комиссии. С сотрудниками проведена разъяснительная работа, решением врачебной комиссии приняты меры дисциплинарного характера с рассмотрением вопроса на экономическом совете.

ИСТОЧНИК KP.RU