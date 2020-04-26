2020-04-26T14:05:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области два человека с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии

Состояние еще двоих врачи оценивают как тяжелое
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Двое ярославцев находятся в тяжелом состоянииДвое ярославцев находятся в тяжелом состоянииФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В настоящее время в Ярославской области на лечении от коронавируса находятся 355 пациентов. За сутки трое вылечились, но заболели 42 жителя региона.

Состояние двоих зараженных врачи оценивают как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое.

В состоянии средней тяжести находятся 77 ярославцев. 274 человека, по оценке врачей, - в удовлетворительном состоянии.

С момента начала пандемии в Ярославской области от коронавируса умерли три человека: вчера, 25 апреля, очередной жертвой вируса стала пожилая женщина. У нее, как говорят медики, был ряд сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В переславской больнице ребенка и женщину испачкали чужой кровью
Глава двух районов Ярославля пообещал занять хулиганов полезным делом
В Ярославской области два человека с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболели еще 42 человека
В Ярославской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался
В Ярославле салоны красоты и магазины проверили на соблюдение санитарных норм
В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
Электронные пропуска в Ярославской области: заболевшие и контактировавшие получат отказ
Ярославец до смерти истыкал ножом сожительницу отца
В Ростове Великом сгорело здание бывшего театра на улице Карла Маркса
Учебный год для ярославских школьников закончится в конце мая
В Ярославле нашелся 11-летний мальчик
В Ярославле начали ремонтировать Волжскую набережную
Ярославцам рассказали о новом виде мошенничества
«Россети Центр» обеспечили резервным источником питания больницу в Ярославле
В Ярославле начали готовить к сезону фонтаны
В ярославских библиотеках пройдет виртуальная "Библионочь"
Двое ярославцев, зараженные COVID-19, в крайне тяжелом состоянии
Второй умерший от коронавируса в Ярославской области: скончалась 60-летняя женщина
Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»
В Рыбинске у родителей отобрали двоих сыновей
Цифровые пропуска – борьба с коронавирусом или что-то другое?
В Ярославле разыскивают 11-летнего Андрея Короткова