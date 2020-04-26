В Ярославской области два человека с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии
В настоящее время в Ярославской области на лечении от коронавируса находятся 355 пациентов. За сутки трое вылечились, но заболели 42 жителя региона.
Состояние двоих зараженных врачи оценивают как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое.
В состоянии средней тяжести находятся 77 ярославцев. 274 человека, по оценке врачей, - в удовлетворительном состоянии.
С момента начала пандемии в Ярославской области от коронавируса умерли три человека: вчера, 25 апреля, очередной жертвой вируса стала пожилая женщина. У нее, как говорят медики, был ряд сопутствующих заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU