Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболели еще 42 человека
В Ярославской области количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 42 человека. Излечились от опасной инфекции трое ярославцев, в больницах с диагнозом остаются 355 пациентов.
Статистика на 26 апреля в Ярославском регионе такова:
- заболевших с начала периода - 384:
Ярославль - 145;
Гаврилов-Ямский МР – 64;
Рыбинск – 49;
Тутаевский МР - 33;
Переславский городской округ - 22;
Рыбинский МР - 20;
Угличский МР - 12;
Ростовский МР - 11;
Ярославский МР – 9;
Даниловский МР – 8;
Некоузский МР – 4;
Некрасовский МР – 4;
Борисоглебский МР – 3,
- выздоровевших – 26 человек
- умерших – 3 человека
- на лечении – 355 пациентов
- лабораторных исследований за сутки – 479
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 114 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1181 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU