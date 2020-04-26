2020-04-26T12:38:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболели еще 42 человека

Вылечились от COVID-19 трое ярославцев
Полина Вачнадзе
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За сутки в Ярославской области заболели коронавирусом еще 42 человекаЗа сутки в Ярославской области заболели коронавирусом еще 42 человекаФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 42 человека. Излечились от опасной инфекции трое ярославцев, в больницах с диагнозом остаются 355 пациентов.

Статистика на 26 апреля в Ярославском регионе такова:

- заболевших с начала периода - 384:

Ярославль - 145;

Гаврилов-Ямский МР – 64;

Рыбинск – 49;

Тутаевский МР - 33;

Переславский городской округ - 22;

Рыбинский МР - 20;

Угличский МР - 12;

Ростовский МР - 11;

Ярославский МР – 9;

Даниловский МР – 8;

Некоузский МР – 4;

Некрасовский МР – 4;

Борисоглебский МР – 3,

- выздоровевших – 26 человек

- умерших – 3 человека

- на лечении – 355 пациентов

- лабораторных исследований за сутки – 479

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 114 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1181 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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