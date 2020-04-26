2020-04-26T17:18:57+03:00
Общество

Глава двух районов Ярославля пообещал занять хулиганов полезным делом

Александр Трудоношин в соцсетях обратился к вандалам, которые рисуют на зданиях
Полина Вачнадзе
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Хулиганам пообещали найти полезное занятие. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтактеХулиганам пообещали найти полезное занятие. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте
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На своих страницах в социальных сетях глава Кировского и Ленинского района Ярославля Александр Трудоношин обратился к хулиганам, а именно к несознательным жителям города, которые наносят надписи и граффити на фасады зданий.

- Своими действиями вы наносите ущерб собственникам зданий, портите внешний вид нашего древнего города. Это не красиво и не эстетично. И я не понимаю: зачем? - задал вопрос вандалам Александр Трудоношин.

И предложил вход из ситуации, который, на его взгляд, должен устроить все стороны.

- Если у вас есть много свободного времени, есть энергия и силы, я найду вам полезное дело, которым вы сможете заняться, не портя при этом чужое имущество, а наоборот принося пользу, - пишет глава районов.

Не стоит забывать, что порча стен зданий - деяние наказуемое. Все материалы по выявленным рисункам администрации направляют в полицию. А ярославцев Александр Трудоношин попросил не оставаться в стороне и останавливать хулиганов. Помимо сознательности горожан, чиновник надеется на видеокамеры, которые будут устанавливать в том числе и для борьбы с уличными "художниками".

ИСТОЧНИК KP.RU

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