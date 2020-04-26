Глава двух районов Ярославля пообещал занять хулиганов полезным делом

26 Апр 2020 2020-04-26T17:18:57+03:00

Александр Трудоношин в соцсетях обратился к вандалам, которые рисуют на зданиях

Изменить размер текста: A A

На своих страницах в социальных сетях глава Кировского и Ленинского района Ярославля Александр Трудоношин обратился к хулиганам, а именно к несознательным жителям города, которые наносят надписи и граффити на фасады зданий.

- Своими действиями вы наносите ущерб собственникам зданий, портите внешний вид нашего древнего города. Это не красиво и не эстетично. И я не понимаю: зачем? - задал вопрос вандалам Александр Трудоношин.

И предложил вход из ситуации, который, на его взгляд, должен устроить все стороны.

- Если у вас есть много свободного времени, есть энергия и силы, я найду вам полезное дело, которым вы сможете заняться, не портя при этом чужое имущество, а наоборот принося пользу, - пишет глава районов.

Не стоит забывать, что порча стен зданий - деяние наказуемое. Все материалы по выявленным рисункам администрации направляют в полицию. А ярославцев Александр Трудоношин попросил не оставаться в стороне и останавливать хулиганов. Помимо сознательности горожан, чиновник надеется на видеокамеры, которые будут устанавливать в том числе и для борьбы с уличными "художниками".

ИСТОЧНИК KP.RU