В Ярославской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Двух пассажиров доставили в больницу
Двух женщин скорая доставила в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 25 апреля, около семи часов утра на дороге Семибратово - Никольское в Ростовском районе произошло ДТП. Рейсовый автобус ПАЗ, за рулем которого был 55-летний мужчина, съехал в кювет.
В салоне в тот момент находились 9 пассажиров. Двух женщин доставили в больницу. Одну из них госпитализировали, другая нуждается в амбулаторном лечении.
- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU