Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин
Отделения гематологии, экстренной кардиологии и экстренной неврологии Ярославской областной клинической больницы закрыли на карантин. Поводом для этого послужили положительные тесты на COVID-19 у нескольких сотрудников и одной пациентки.
Пациентов лечат специалисты стационара, которые находятся в отделениях круглосуточно. Посещать больных запрещено. У всех сотрудников и пациентов отделений взяли анализ на коронавирус. Новых пациентов госпитализируют в другие отделения медучреждения.
- Лечение назначают врачи, которых привлекли из других подразделений. При необходимости консультации проводят главные специалисты департамента здравоохранения, в том числе с помощью телемедицины, - сообщают в оперштабе правительства области по ситуации с коронавирусом.
После каждого исследования в больнице дезинфицируют всю медицинскую технику. Пациентам, которые поступают, в обязательном порядке делают томографию грудной клетки.
ИСТОЧНИК KP.RU