2020-04-25T14:39:12+03:00
Общество

Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин

У нескольких сотрудников и одной пациентки положительные тесты на COVID-19
Светлана Крутикова
Поделиться:
У нескольких сотрудников и одной пациентки положительный тест на COVID-19У нескольких сотрудников и одной пациентки положительный тест на COVID-19Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Отделения гематологии, экстренной кардиологии и экстренной неврологии Ярославской областной клинической больницы закрыли на карантин. Поводом для этого послужили положительные тесты на COVID-19 у нескольких сотрудников и одной пациентки.

Пациентов лечат специалисты стационара, которые находятся в отделениях круглосуточно. Посещать больных запрещено. У всех сотрудников и пациентов отделений взяли анализ на коронавирус. Новых пациентов госпитализируют в другие отделения медучреждения.

- Лечение назначают врачи, которых привлекли из других подразделений. При необходимости консультации проводят главные специалисты департамента здравоохранения, в том числе с помощью телемедицины, - сообщают в оперштабе правительства области по ситуации с коронавирусом.

После каждого исследования в больнице дезинфицируют всю медицинскую технику. Пациентам, которые поступают, в обязательном порядке делают томографию грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался
В Ярославле салоны красоты и магазины проверили на соблюдение санитарных норм
В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
Электронные пропуска в Ярославской области: заболевшие и контактировавшие получат отказ
Ярославец до смерти истыкал ножом сожительницу отца
В Ростове Великом сгорело здание бывшего театра на улице Карла Маркса
Учебный год для ярославских школьников закончится в конце мая
В Ярославле нашелся 11-летний мальчик
В Ярославле начали ремонтировать Волжскую набережную
Ярославцам рассказали о новом виде мошенничества
«Россети Центр» обеспечили резервным источником питания больницу в Ярославле
В Ярославле начали готовить к сезону фонтаны
В ярославских библиотеках пройдет виртуальная "Библионочь"
Двое ярославцев, зараженные COVID-19, в крайне тяжелом состоянии
Второй умерший от коронавируса в Ярославской области: скончалась 60-летняя женщина
Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»
В Рыбинске у родителей отобрали двоих сыновей
Цифровые пропуска – борьба с коронавирусом или что-то другое?
В Ярославле разыскивают 11-летнего Андрея Короткова