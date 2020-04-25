Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин

25 Апр 2020 2020-04-25T14:39:12+03:00

У нескольких сотрудников и одной пациентки положительный тест на COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У нескольких сотрудников и одной пациентки положительные тесты на COVID-19

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Отделения гематологии, экстренной кардиологии и экстренной неврологии Ярославской областной клинической больницы закрыли на карантин. Поводом для этого послужили положительные тесты на COVID-19 у нескольких сотрудников и одной пациентки.

Пациентов лечат специалисты стационара, которые находятся в отделениях круглосуточно. Посещать больных запрещено. У всех сотрудников и пациентов отделений взяли анализ на коронавирус. Новых пациентов госпитализируют в другие отделения медучреждения.

- Лечение назначают врачи, которых привлекли из других подразделений. При необходимости консультации проводят главные специалисты департамента здравоохранения, в том числе с помощью телемедицины, - сообщают в оперштабе правительства области по ситуации с коронавирусом.

После каждого исследования в больнице дезинфицируют всю медицинскую технику. Пациентам, которые поступают, в обязательном порядке делают томографию грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU