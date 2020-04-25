Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался

25 Апр 2020 2020-04-25T13:57:23+03:00

Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области от коронавируса умер еще один пациент. Это женщина старше 70 лет. У нее были сопутствующие хронические заболевания.

За сутки количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 37 человек. Сейчас на лечении находятся 316 больных, среди них три жителя региона старше 70 лет в крайне тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ.

Статистика на данный момент такова:

- заболевших с начала периода - 342:

Ярославль - 136,

Гаврилов-Ямский район - 56,

Тутаевский район - 33,

Рыбинск - 40,

Переславский городской округ - 22,

Рыбинский район - 14,

Ярославский район - 9,

Даниловский район - 8,

Ростовский район - 10,

Угличский район - 6,

Некоузский район - 3,

Борисоглебский район - 2,

Некрасовский район - 3

- выздоровевших - 23 человека

- умерло - 3 человека

- на лечении - 316 человек

- лабораторных исследований за сутки - 921

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 97 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1265 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU