Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался
В Ярославской области от коронавируса умер еще один пациент. Это женщина старше 70 лет. У нее были сопутствующие хронические заболевания.
За сутки количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 37 человек. Сейчас на лечении находятся 316 больных, среди них три жителя региона старше 70 лет в крайне тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ.
Статистика на данный момент такова:
- заболевших с начала периода - 342:
Ярославль - 136,
Гаврилов-Ямский район - 56,
Тутаевский район - 33,
Рыбинск - 40,
Переславский городской округ - 22,
Рыбинский район - 14,
Ярославский район - 9,
Даниловский район - 8,
Ростовский район - 10,
Угличский район - 6,
Некоузский район - 3,
Борисоглебский район - 2,
Некрасовский район - 3
- выздоровевших - 23 человека
- умерло - 3 человека
- на лечении - 316 человек
- лабораторных исследований за сутки - 921
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 97 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1265 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU