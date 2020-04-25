2020-04-25T13:57:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался

Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии
Светлана Крутикова
Поделиться:
Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтактеТри человека находятся в крайне тяжелом состоянии. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Ярославской области от коронавируса умер еще один пациент. Это женщина старше 70 лет. У нее были сопутствующие хронические заболевания.

За сутки количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 37 человек. Сейчас на лечении находятся 316 больных, среди них три жителя региона старше 70 лет в крайне тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ.

Статистика на данный момент такова:

- заболевших с начала периода - 342:

Ярославль - 136,

Гаврилов-Ямский район - 56,

Тутаевский район - 33,

Рыбинск - 40,

Переславский городской округ - 22,

Рыбинский район - 14,

Ярославский район - 9,

Даниловский район - 8,

Ростовский район - 10,

Угличский район - 6,

Некоузский район - 3,

Борисоглебский район - 2,

Некрасовский район - 3

- выздоровевших - 23 человека

- умерло - 3 человека

- на лечении - 316 человек

- лабораторных исследований за сутки - 921

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 97 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1265 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: еще один пациент скончался
В Ярославле салоны красоты и магазины проверили на соблюдение санитарных норм
В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
Электронные пропуска в Ярославской области: заболевшие и контактировавшие получат отказ
Ярославец до смерти истыкал ножом сожительницу отца
В Ростове Великом сгорело здание бывшего театра на улице Карла Маркса
Учебный год для ярославских школьников закончится в конце мая
В Ярославле нашелся 11-летний мальчик
В Ярославле начали ремонтировать Волжскую набережную
Ярославцам рассказали о новом виде мошенничества
«Россети Центр» обеспечили резервным источником питания больницу в Ярославле
В Ярославле начали готовить к сезону фонтаны
В ярославских библиотеках пройдет виртуальная "Библионочь"
Двое ярославцев, зараженные COVID-19, в крайне тяжелом состоянии
Второй умерший от коронавируса в Ярославской области: скончалась 60-летняя женщина
Ярославская область присоединилась к проекту «Путешествие по электронному паспорту»
В Рыбинске у родителей отобрали двоих сыновей
Цифровые пропуска – борьба с коронавирусом или что-то другое?
В Ярославле разыскивают 11-летнего Андрея Короткова