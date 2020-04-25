В Ярославле салоны красоты и магазины проверили на соблюдение санитарных норм

25 Апр 2020 2020-04-25T12:32:15+03:00

В салонах красоты каждому клиенту выдают маски и перчатки. ФОТО: пресс-служба Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

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Специалисты регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка проверили, как соблюдаются санитарные нормы в салонах красоты, в магазинах и на рынках.

В салонах красоты, в которых побывали инспекторы, каждому клиенту выдают маски и перчатки, руки обрабатывают антисептиком. По окончании обслуживания кресла для посетителей и помещение дезинфицируют.

Комиссия проверила и центральный рынок города. На входе в продуктовый павильон установлены дезинфекторы для рук, с помощью тепловизора покупателям и работникам измеряют температуру. Сотрудники департамента посетили и магазины нескольких федеральных сетей. В торговых точках проводится санобработка полов, корзин, тележек и шкафчиков для вещей. Кассиры обслуживают покупателей в масках и перчатках.

- Роспотребнадзор и правоохранительные органы контролируют строгое соблюдение санитарных норм. За нарушение существующего режима индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч рублей, - отметила заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина.

ИСТОЧНИК KP.RU