В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
Авария случилась в Угличском районе
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера, 24 апреля, около трех часов дня на дороге Углич-Ростов в Угличском районе произошло ДТП. Мотоцикл «Апачи», которым управлял 18-летний юноша, столкнулся с грузовиком «Volvo FM».
- В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Молодой человек был жителем Тверской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU