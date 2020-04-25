В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

25 Апр 2020 2020-04-25T10:52:29+03:00

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Вчера, 24 апреля, около трех часов дня на дороге Углич-Ростов в Угличском районе произошло ДТП. Мотоцикл «Апачи», которым управлял 18-летний юноша, столкнулся с грузовиком «Volvo FM».

- В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Молодой человек был жителем Тверской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU