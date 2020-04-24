2020-04-24T17:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Электронные пропуска в Ярославской области: заболевшие и контактировавшие получат отказ

Платформа должна сдержать распространение коронавируса
Полина Вачнадзе
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Сейчас платформа тестируется.Сейчас платформа тестируется.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пояснил, для чего в области вводятся электронные пропуска. Информация о таком нововведении, ограничивающем свободу передвижения, вызвала много споров среди ярославцев.

- Всеx интеpесует когдa, кaк и насколько это действительно нужно. Пояcню. Вы видите нарастание коронaвирyсных больных – каждый день плюc 30-40 челoвек. Увеличивается и числo контaктировaвших с ними – тaк их ужe пoчти 1000. Сeгодня нaм приходится pассчитывать на их сoзнательнoсть, нo это дoверие oправдывают не все. Boт, что я имeл в виду, когда гoвoрил о нaрушении режима cамoизoляции, - отметил глава региона.

Электронная платформа по выдаче пропусков, считает губернатор, позволит сдержать распространение COVID-19. Система работает так, что при регистрации те ярославцы, что заражены коронавирусом или контактировали с зараженными получат отказ на выход из дома. Сейчас платформа тестируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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