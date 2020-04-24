2020-04-24T17:04:36+03:00
Происшествия

Ярославец до смерти истыкал ножом сожительницу отца

Мужчина считал, что она стали причиной ухода родителя из семьи
Полина Вачнадзе
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Мужчина ранее не был судимМужчина ранее не был судимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Убийство произошло в доме на Ленинградском проспекте в Ярославле. 21 апреля 27-летний ярославец пришел в гости к отцу, где тот жил вместе со своей 48-летней сожительницей. Компания собралась большая: сам обвиняемый, его отец, его нынешняя гражданская жена и пара их знакомых. Не обошлось без спиртного - пили разбавленный спирт.

Когда градус ударил в голову, начался скандал. Сын обвинил отца в том, что тот ушел из семьи и бросил мать, променял ее на другую женщину. Через какое-то время страсти утихли, все легли спать, но обвиняемому не спалось, видимо, обида, подкрепленная алкоголем, не давала покоя.

- Обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес сожительнице отца не менее восьми ударов в область шеи, нижней части живота и в другие части тела. От полученных ранений женщина кончалась на месте преступления, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

При этом причину своих действий молодой человек объяснить не мог. Следствием установлено, что он является инвалидом второй группы в связи с легкой умственной отсталостью. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина, который ранее судим не был, сейчас заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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