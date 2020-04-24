2020-04-24T16:05:56+03:00
Общество

Учебный год для ярославских школьников закончится в конце мая

За парты ученики уже не сядут - учебный процес будет идти в дистанционном режиме
Полина Вачнадзе
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Ярославские школьники будут учиться до конца маяЯрославские школьники будут учиться до конца маяФото: Правительство Ярославской области
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Учебный год для ярославских школьников, у которых пятидневка, закончится 22 мая, у кого шестидневка - 26 мая. Школьники будут как и сейчас заниматься в дистанционном режиме.

- Что касается объема освоения учебного материала, то ярославский Институт развития образования разработал методические рекомендации. С их помощью педагоги при необходимости смогут скорректировать учебный план, - сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

9-классникам оценки по всем предметам, кроме русского языка и математики, выставят до 8 мая. Знания оценят по результатам предыдущих четвертей и марта-апреля. С 12 мая и до окончания учебного года ребята будут изучать только два предмета, по которым

в этом году проводится государственная итоговая аттестация, – русский язык и математику. Экзаменов по выбору не будет.

ОГЭ для выпускников 9 классов пройдут с 8 июня по 31 июля, конкретные даты объявят позже. Те, что не сдаст экзамены, смогут их пересдать в дополнительный период в сентябре.

До 8 мая пройдет и аттестация 11-классников.

- Отметки по результатам завершенных предыдущих учебных периодов и за март-апрель текущего года будут выставлены по всем предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или не выбранным выпускниками для сдачи ЕГЭ. С 12 мая и до окончания учебного года в расписании одиннадцатиклассников остаются только русский язык, математика и предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ. После окончания учебного года начнутся консультации по подготовке к единому госэкзамену, - пояснила Ирина Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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