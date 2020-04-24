В Ярославле начали ремонтировать Волжскую набережную
В Ярославле приступили к ремонту Волжской набережной, которая серьезно пострадала во время февральского паводка. Напомним, что тогда уровень воды в реке поднялся так высоко, что затопил нижний ярус набережной. Оказались повреждены плитка, лавки и склоны, их и будут восстанавливать.
Сейчас рабочие занимаются отсыпкой подушки и восстановлением плитки.
- Специалистами установлено порядка шестидесяти мест повреждения плитки на нижнем ярусе. Также частично были разбиты осветительные приборы. В настоящий момент энергоснабжение подается в полном объеме, а сами плафоны меняем на новые, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU