В Ярославле начали ремонтировать Волжскую набережную

24 Апр 2020 2020-04-24T13:46:17+03:00

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В Ярославле приступили к ремонту Волжской набережной, которая серьезно пострадала во время февральского паводка. Напомним, что тогда уровень воды в реке поднялся так высоко, что затопил нижний ярус набережной. Оказались повреждены плитка, лавки и склоны, их и будут восстанавливать.

Сейчас рабочие занимаются отсыпкой подушки и восстановлением плитки.

- Специалистами установлено порядка шестидесяти мест повреждения плитки на нижнем ярусе. Также частично были разбиты осветительные приборы. В настоящий момент энергоснабжение подается в полном объеме, а сами плафоны меняем на новые, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU