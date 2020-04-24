«Россети Центр» обеспечили резервным источником питания больницу в Ярославле

24 Апр 2020 2020-04-24T13:24:40+03:00

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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» установили резервный источник электроснабжения (РИСЭ) мощностью 100 кВт на территории клинической больницы имени Н.А.Семашко в городе Ярославле. Медицинское учреждение в настоящее время перепрофилирует помещения на 50 коек под пациентов с COVID-19.

Для надежного и бесперебойного электроснабжения клиники энергетики установили РИСЭ на ее территории и включили в схему электроснабжения здания. В апреле филиал "Ярэнерго" установил пять таких резервных источников в других медицинских учреждениях области. Все эти больницы специализируются на приеме больных с коронавирусной инфекцией.

Повышение надежности электроснабжения шести учреждений здравоохранения Ярославской области позволит медикам оказывать качественную помощь населению в борьбе с инфекцией COVID-19. В случае возникновения аварийных технологических нарушений в работе действующего оборудования филиал «Россети Центр Ярэнерго» сможет экстренно перевести электроснабжение медучреждений на независимые источники.

На важность сохранения на особом контроле подачи электроэнергии медицинским учреждениям в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке указывал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский. Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения главы группы компаний.

- Сегодня медучреждения находятся на передовой борьбы с эпидемией. Обеспечивая их надежное и бесперебойное электроснабжение, мы вносим вклад в оказание качественной медицинской помощи, функционирование систем жизнеобеспечения, от которых сегодня во многом зависит, как быстро удастся победить болезнь, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В настоящий момент в филиале «Ярэнерго» усилен контроль за электроснабжением социально значимых объектов, расположенных на территории области, среди которых 70 медучреждений.