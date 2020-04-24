Ярославцам рассказали о новом виде мошенничества

24 Апр 2020 2020-04-24T13:37:18+03:00

Теперь людям обещают возврат НДС до 150 тысяч рублей

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В социальных сетях мошенники начали распространять информацию о новом законе, по которому все граждане России могут получить возврат НДС размером до 150 тысяч рублей. Такие сообщения приходили ярославцам даже на электронную почту. Мошенники

предлагали людям перейти по ссылке и оставить свои данные для получения компенсации.

Специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко рассказал, как реагировать на эти сообщения, чтобы деньги не утекли из вашего кошелька.

- Сразу скажу, такие предложения – дело рук мошенников. Какие ошибки граждане могут

допустить, увидев подобные сообщения? Во-первых, прежде чем радоваться внезапной удаче, нужно перепроверить информацию о всевозможных выплатах, компенсациях. Отзывы "счастливчиков", которые якобы получили средства, в данной ситуации точно не могут быть гарантом истины. Не забываем поговорку про бесплатный сыр, - рассказывает специалист.

Не вводите свои персональные данные, информацию с карты, смс-коды - мошенники легко и просто спишут деньги с вашего счета. И, конечно же, не переходите по ссылкам от неизвестных авторов посланий, это может привести к заражению телефона вирусом, который откроет мошенникам все двери к вашим деньгам.

- Во время пандемии, в условиях меняющейся новостной повестки, мошенники находят

все новые легенды, на которые легко ведутся наши граждане. Поэтому рекомендую

сохранять критичность мышления и соблюдать комплекс мер по кибербезопасности в сети, - сказал Андрей Коценко.

Установили на вес гаджеты антивирус и не забывайте его обновлять. Оформите отдельную карту для онлайн платежей. А самое главное - пользуйтесь проверенными сайтами, не доверяйте заманчивым предложениям, перепроверяйте информацию и не сообщайте направо и налево свои данные.

ИСТОЧНИК KP.RU